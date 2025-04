PALOMBARA SABINA – C’è la tiktoker Rita De Crescenzo: invasione di turisti in arrivo?

Il personaggio social del momento arriva a Palombara Sabina.

Sabato 26 aprile alle ore 17 in viale Roma sbarca Rita De Crescenzo, la 45enne tiktoker, influencer e cantante napoletana conosciuta per i suoi video e per canzoni come “Ma te vulisse fa na gara e ballo?” e “Ma chi site”., divenuta famosa grazie ai social nel 2022.

L’occasione della presenza a Palombara sarà la pubblicizzazione di una nota rivendita di prodotti tipici calabresi ubicata nel centro del borgo sabino.

Chissà se finirà come a fine gennaio scorso?

In quel caso Rita De Crescenzo finì al centro delle polemiche per aver involontariamente causato un’ondata di turisti provenienti da Napoli verso Roccaraso.

Con alcuni video pubblicati su TikTok in cui mostrava le bellezze della località di montagna abruzzese, la 45enne scatenò una vera e propria invasione di turisti partenopei verso il comprensorio dell’Alto Sangro, spingendo il sindaco di Roccaraso a chiedere l’intervento dell’esercito.