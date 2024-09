FONTE NUOVA – Vandali al Parcheggio Multipiano, estintori rubati e manomessi

E’ l’opera pubblica più “chiacchierata” della storia, anche perché tra idearla e realizzarla sono trascorsi 18 anni, costellati da mancati finanziamenti, ditte fallite, diatribe coi progettisti e lavori lumaca.

E proprio quando sembrava giunto il momento dell’inaugurazione, è finito tutto “a tarallucci e vino”.

Come se non bastasse, anche i vandali si sono messi di traverso sul Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara, quartiere del Comune di Fonte Nuova.

Il fatto emerge dalla determina numero 980 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata dalla dirigente pro tempore del settore Lavori pubblici Cristina Luciani e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, lunedì 23 settembre.

Stando all’atto, il 23 maggio scorso è avvenuto il furto e la manomissione degli estintori in polvere da 6 chili appena installati presso il Parcheggio Multipiano di Piazza Aldo Moro.

Per identificare gli autori gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza gestito dalla “Si.Gi. Servizi” e l’11 agosto scorso hanno inviato un’informativa contro ignoti alla Procura della Repubblica di Tivoli.

Ora l’amministrazione comunale commissariata e guidata dal Prefetto Filippo Santarelli intende ripristinare la sicurezza nel parcheggio, per questo ha affidato l’appalto alla ditta “Fireless Srl” di Roma per un totale di 684 euro e 42 centesimi.

L’impresa fornirà 5 estintori nuovi P6, installerà due Lancia UNI 45, oltre a 3 sellette per manichetta, a due lastre di vetro nero “Safe Crash” e altrettante lastre di vetro giallo “Safe Crash”, inoltre effettuerà la ricarica di 13 estintori P6 e fornirà due manometri.

Vale la pena ricordare che 4 mesi fa l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Piero Presutti in una nota sul sito dell’Ente aveva annunciato per martedì 14 Maggio l’inaugurazione del Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Inaugurazione annullata per motivi burocratici.