PALOMBARA SABINA – Città più green, arrivano le colonnine per ricaricare i veicoli elettrici

L’obiettivo è contrastare gli effetti delle emissioni inquinanti che provocano gravi problemi di salute. Per questo l’amministrazione comunale di Palombara Sabina punta a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 89 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata lunedì 19 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Con l’atto viene approvato il protocollo d’intesa con la società “Enel X Way Italia srl”, aggiudicataria dell’appalto bandito da “Poste Italiane Spa” in qualità di soggetto attuatore del “progetto Polis Case dei servizi di cittadinanza digitale (POLIS).

Sulla base del protocollo “Enel X Way Italia Srl” installerà a propria cura e spesa una colonnina da due posti per la ricarica dei veicoli elettrici a largo Pochetti.

Si tratta di uno dei 5 impianti che il Comune di Palombara Sabina ha già deliberato nel 2023 attraverso un altro protocollo d’intesa stipulato direttamente con “Enel X Way Italia Srl” per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica attraverso fondi del PNRR.

Secondo la mappa stilata nell’accordo, le colonnine da due posti per la ricarica pubblica saranno installate in 4 zone di Palombara Sabina: in via Salvo D’Acquisto, nei pressi della Casa della Salute; in viale Petrocchi, nei pressi dell’Istituto comprensivo; in viale Roma, nella frazione di Cretone, nei pressi della sede distaccata dell’Istituto comprensivo; in via Bologna, nella frazione di Stazzano.