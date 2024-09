GUIDONIA – “CoMoVa”, Sergio Cammariere al Festival d’Autore

A Guidonia Montecelio torna il Festival d’Autore “CoMoVa”, seconda edizione della kermesse promossa dall’amministrazione comunale col contributo della Regione Lazio.

Il programma è in via di definizione, ma si annuncia particolarmente interessante con 4 serate di musica e spettacolo che nelle intenzioni della giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo si terranno da giovedì 26 a domenica 29 settembre nel quartiere di Colleverde, nel Borgo di Montecelio e a Guidonia Centro.

L’evento clou è previsto per sabato sera 28 settembre nella Città di Fondazione: il concerto di Sergio Cammariere, il 63enne cantautore e pianista di Crotone, cugino del cantautore Rino Gaetano.

Cammariere si esibirà insieme alla nota violoncellista italiana Giovanna Famulari sulla scalinata Padre Lino Lottatori antistante la parrocchia della Beata Vergine di Loreto a Guidonia centro.

Un appuntamento suggestivo da non perdere.

Il Festival d’autore “CoMoVa”, giunto alla seconda edizione, nasce per valorizzare le bellezze ed i luoghi artistici, naturalistici e monumentali cittadini, come il Borgo di Montecelio, la Città di fondazione ed i diversi monumenti presenti nelle differenti località che compongono il territorio comunale, nonché per far apprezzare luoghi “inediti” e mai valorizzati della Città in adesione alla linea di mandato inerente il “Progetto identità”.