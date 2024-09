TIVOLI – Politica, il consigliere Marco Di Nicolò passa al Partito socialista

Dal Gruppo Consigliare del PSI di Tivoli e dal Coordinamento di Area PSI di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il Partito Socialista Italiano di Tivoli comunica con soddisfazione l’ufficialità della costituzione del Gruppo Consigliare Socialista presso il Consiglio Comunale di Tivoli.

Dopo circa trent’anni, il simbolo del PSI torna a Palazzo San Bernardino!

L’Avvocato Marco Di Nicolò ne è il capogruppo, dopo essere stato eletto nell’ultima tornata elettorale raccogliendo i suffragi di una vasta area socialista che si è mobilitata a sostegno suo e di Livia Biscione che è risultata essere la prima dei non eletti nella Lista Civica in cui entrambi erano presenti.

I Socialisti tiburtini sottolineano la coerenza di questa scelta e confermano la loro appartenenza allo schieramento di Opposizione all’attuale maggioranza di Centro Destra che amministra la città di Tivoli.

Parimenti il PSI ribadisce la propria appartenenza alla coalizione 48 piazze e si impegna a ricercare le più ampie convergenze per definire l’unitarietà sui contenuti delle forze del Centro Sinistra.

Ad avviso dei Socialisti tale passaggio dovrà avvenire in un quadro di ampio rinnovamento intorno ad un gruppo dirigente competente, pronto al confronto, non autoreferenziale e capace di coinvolgere attivamente la Società Civile e i vari Portatori di interesse.

I Socialisti a Tivoli opereranno per l’elaborazione di un Progetto di Riqualificazione e Sviluppo del territorio privo di retorica e basato su approcci concreti, connessi direttamente con le esigenze dei cittadini, dei gruppi sociali e delle varie identità che compongono le nostre comunità.

I Socialisti opereranno con rispetto verso le istituzioni e verso i propri alleati, con una prassi fondata sulla lealtà e la trasparenza degli approcci, delle scelte e dei comportamenti.

I Socialisti mai rinunceranno alla propria autonomia e si confronteranno con tutti sulla base del concetto fondamentale della pari dignità, in ogni consesso e in ogni istanza politica e amministrativa in cui si troveranno ad operare.

A marzo del prossimo anno il PSI di Tivoli terrà il proprio congresso di area ed eleggerà gli organi della direzione territoriale in un quadro di proposte e di motivazioni concrete.

Rivolgiamo a Marco Di Nicolò un grande augurio di buon lavoro nell’interesse precipuo della città di Tivoli”.