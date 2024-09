TIVOLI – “Pezzi Unici”, mercatino di solidarietà per sostenere i ragazzi disabili

Vestiti, scarpe, giocattoli e giochi da tavolo, libri e materiali scolastici, piccoli elettrodomestici funzionanti, oggetti e articoli per la casa, bigiotteria. L’importante è che siano in ottimo stato o nuovi, raggruppati per tipologia di prodotto.

E’ la raccolta di oggetti per la realizzazione di un mercatino della solidarietà finalizzato a raccogliere fondi per la APS “Il Mondo dei Numeri Primi”, associazione che ha come fine la promozione di attività e progetti dedicati a persone con disabilità, favorendone l’integrazione sociale.

L’evento denominato “Pezzi Unici” si svolgerà sabato 9 e domenica 10 novembre presso le Scuderie Estensi di Tivoli ed è organizzato da Le amiche del Mondo dei Numeri Primi, col patrocinio del Comune di Tivoli, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli, dell’Istituto Vendite Giudiziarie e dell’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite.

Ogni oggetto donato contribuirà a supportare le progettualità dell’associazione costituita a giugno 2023 e presieduta da Francesco Petrosino che ha come fine di orientare la propria attività in favore di persone svantaggiate e diversamente abili, per garantire il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Durante tutta la manifestazione, nell’area congressuale delle Scuderie Estensi saranno presenti i ragazzi dell’Associazione e il Presidente che illustrerà le attività in corso e i progetti futuri.

Sarà allestita inoltre una mostra fotografica riguardante le iniziative sinora realizzate.

Punto di raccolta per la donazione sarà presso le Scuderie Estensi in Piazza Garibaldi nelle giornate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 novembre 2024 dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

I ragazzi della APS hanno bisogno dell’aiuto di tutti: partecipando, non solo si troveranno oggetti unici e speciali ma si contribuirà a sostenere una causa importante.

La APS “Il Mondo dei Numeri Primi” invita a seguire i ragazzi sulle pagine dedicate di Instagram e Facebook.

Ogni donazione è gradita .

Associazione – Il MONDO DEI NUMERI PRIMI – Cod.Fisc.94091450588 Iban IT40V0200839152000106789869

INFO 393 1108333