CASTEL MADAMA – Viabilità, 900 mila euro per la pista ciclopedonale fino a Tivoli

E’ stato approvato nella seduta consiliare di ieri, giovedì 26 settembre, il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione di una pista ciclo pedonale per collegare Castel Madama con la città di Tivoli.



L’opera verrà finanziata con i fondi del Giubileo 2025, in seguito alla richiesta di contributo di 900.000 euro inoltrata dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Michele Nonni ed accolta.

“Si ringraziano il Commissario per il Giubileo 2025 e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Marco Vincenzi, consulente del Commissario, per la sensibilità e la continua vicinanza dimostrata alle esigenze del nostro territorio – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Castel Madama – Si ringraziano inoltre il progettista Ingegner Luigi Cipriani e l’Architetto Mara Falconi, responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la grande professionalità ed il grande lavoro svolto”.