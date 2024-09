GUIDONIA – “Stipendi pagati in ritardo”, gli assistenti ai disabili in stato di agitazione

Da Fp CGIL, CISL FP e UIL FPL riceviamo un comunicato sulla dichiarazione dello stato di agitazione di lavoratrici e i lavoratori del Consorzio Valcomino impiegati nel servizio ADH del Distretto RM 5.2:

“Pretendiamo rispetto del CCNL e corrette relazioni sindacali!!

Il Consorzio Valcomino non può decidere arbitrariamente quando pagare” così le Organizzazioni Sindacali.

Dopo il presidio di questa estate per scongiurare l’eventualità di un assunzione con contratto di somministrazione le lavoratrici e i lavoratori impiegati nell’assistenza delle persone con disabilità (ADH) di nuovo costrette a farsi sentire per ribadire il proprio diritto ad essere retribuite nei tempi e nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Giunti al termine ultimo per il pagamento dello stipendio gia dalla prima spettanza stipendiale le lavoratrici e i lavoratori del Consorzio non si sono viste accreditate quanto dovuto.

Il Consorzio Valcomino nonostante una diffida con richiesta di intervento dell’ente committente sostiene la legittimità, secondo usi e regolamenti interni, a differire il pagamento al 29 anziché entro il 20 come previsto dal contratto.

L’ente committente pure chiamato in causa assiste da spettatore senza colpo ferire.

Vogliamo ribadire l’importanza del rispetto del CCNL e soprattutto della correttezza delle relazioni sindacali.

Non può passare il fatto che a fronte di una diffida con richiamo al rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale, qualcuno pensa di poter decidere in modo arbitrario secondo usi e regolamenti interni non concordati con nessuno ma soprattutto in barba alle esigenze del personale.

Per tanto abbiamo deciso di andare fino in fondo e insieme alle lavoratrici e ai lavoratori dichiarato lo stato di agitazione, chiedendo l’intervento del prefetto.

Se necessario andremo allo sciopero. Non accettiamo decisioni unilaterali sui diritti di lavoratrici e lavoratori.

Il comune di Guidonia, capofila del Distretto RM 5.2 non perda un’altra occasione, dopo quanto accaduto nel servizio ADI (servizio assistenza anziani) dove, il Consorzio Valcomino, aggiudicatario del servizio, ha deciso di procedere all’assunzione tramite un agenzia interinale, e svolga fino in fondo il suo ruolo istituzionale, vigilando sulla correttezza delle pratiche di chi gestisce i servizi alla cittadinanza”.