TIVOLI – Rifondazione Comunista inaugura uno Sportello Salute in moschea

L’obiettivo dichiarato è fornire supporto concreto a tutti coloro che non vedono rispettati i propri diritti in ambito sanitario.

Così in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv il Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli annuncia l’attivazione di uno Sportello Salute per far fronte alle crescenti difficoltà che i cittadini di Tivoli e del territorio dell’ASL RM5 incontrano nel garantire il diritto alla salute e all’accesso alle cure.

L’iniziativa è in collaborazione con il “Centro Culturale Al Abrar” al civico 2 di via Tazio Nuvolari, a Tivoli Terme, da oltre tre anni punto di riferimento per la comunità islamica del territorio e luogo di preghiera per i fedeli di Allah, tra italiani, marocchini, egiziani, tunisini, pakistani, bengalesi, albanesi e romeni.

A partire dal primo Ottobre lo Sportello Salute sarà operativo ogni martedì, dalle ore 17:00 alle 19:00 presso il “Centro Culturale Al Abrar”, dove i cittadini potranno ricevere informazioni, orientamento e assistenza su questioni legate alla salute, facilitando così un accesso più equo ai servizi sanitari.

Il Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli assicura inoltre la presenza di un’infermiera.

“Crediamo fermamente che la salute sia un diritto fondamentale per tutti, in un momento storico in cui molte persone si trovano a fronteggiare difficoltà nell’accesso alle cure – spiega in un comunicato Massimiliano Rossini, segretario della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli – Lo sportello rappresenta un passo importante verso una maggiore equità sociale e sanità pubblica, nella speranza di vedere riconosciuti i diritti dei cittadini.

Invitiamo pertanto la cittadinanza a non esitare nel far riferimento a questo servizio che si propone come un punto d’incontro e supporto per le esigenze sanitarie della comunità locale”.