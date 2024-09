Tutela e recupero del centro anziani di Tivoli centro.

Per questo giovedì 19 settembre con la delibera numero 167 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dai tecnici del settore Lavori pubblici.

Dal provvedimento emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di Tivoli di eseguire un intervento finalizzato alla tutela e al recupero del centro anziani di piazza del Governo, nel centro storico della città, per complessivi 300 mila euro.

In particolare il Comune intende eseguire lavori di messa in sicurezza, accessibilità con l’abbattimento delle barriere architettoniche e sotto l’aspetto energetico, utilizzando per l’80% il finanziamento concesso dalla Regione Lazio nell’ambito del Bando per la concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici.

Con la delibera numero 167 l’intervento al Centro anziani viene inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 – annualità 2025.