Calcio. Eccellenza, la Tivoli pareggia in trasferta ma allunga la striscia positiva

La Tivoli Calcio 1919 esce con un pareggio dalla difficile trasferta sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio, formazione affamata di punti salvezza.

Il match, valido per il Girone A del Campionato di Eccellenza, si chiude sull’1-1, risultato che da un lato interrompe la striscia di vittorie degli amaranto, ma dall’altro consolida il buon momento della squadra, che allunga comunque la sua serie positiva.

La Tivoli, in piena ripresa sotto la guida di mister Francesco Lombardo, resta così al quarto posto in classifica con 51 punti, continuando a guardare con ambizione le zone alte della graduatoria.

La gara si è rivelata ostica come previsto, contro un’Aurelia determinata a fare punti pesanti nella lotta per la permanenza in categoria.

A fine partita, è proprio mister Lombardo a commentare la prestazione dei suoi.

“Dopo tre vittorie consecutive, con 10 gol segnati e solo tre subiti, incluso il pareggio di oggi, c’è un po’ di rammarico – sono le parole dell’allenatore ai microfoni del quotidiano Tiburno.Tv – Il nostro obiettivo è vincerle tutte per arrivare il più in alto possibile.

Tuttavia, portiamo a casa 10 punti in quattro gare, dimostrando continuità. Restiamo saldi al quarto posto e, a seconda dei risultati delle gare del pomeriggio, potremmo persino aver accorciato sulla terza posizione”.

Un messaggio chiaro, quello del tecnico amaranto: la Tivoli c’è, è viva e ha ancora fame. La corsa al podio non è affatto chiusa.

(Daniele Di Cerbo)