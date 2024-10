GUIDONIA – Alimentari distrutto dal rogo, il titolare: “Grazie a tutti per la vicinanza”

“Ho visto clienti venire in negozio e piangere per quello che mi è successo. E’ stato molto commovente e ringrazio tutti, sinceramente non mi aspettavo un affetto del genere”.

Domenico Celano, 58 anni, titolare di “Specialità Italiane Celano” di via Lucania a Villalba di Guidonia

A parlare così è Domenico Celano, 58 anni, titolare di “Specialità Italiane Celano”, il negozio di alimentari di via Lucania, nel centro abitato di Villalba, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio, distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di domenica 29 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra, una panoramica dell’incendio esterno; sotto, un’immagine dei danni all’interno dell’attività

Il commerciante ha trascorso le ultime 24 ore a fare la conta dei danni subìti nell’attività inaugurata il primo maggio del 1985 insieme alla madre Antonia e oggi gestita insieme ai figli Federica e Giovanni, un’attività che in quattro decenni è un punto di riferimento per il quartiere di Villalba e non solo.

Anche la figlia di Domenico Celano, Federica, ha ringraziato clienti e residenti per la straordinaria ondata di affetto ricevuto.

“Ci teniamo a ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata – ha scritto la giovane sul suo profilo Facebook – Siete stati tantissimi. Siamo ancora molto scossi per quello che è successo, non è facile vedere svanire tutti i sacrifici di una vita in così poco tempo.

Ma vedere tutte le persone che hanno speso una parola, che ci hanno regalato un sorriso o una carezza ci ha aiutato oggi a far “sorridere” un minimo i nostri cuori in frantumi. Con tutto quello che purtroppo colpisce quotidianamente la NOSTRA comunità villalbese, ci avete dimostrato quello che di bello ci rimane, l’unione e la solidarietà..

Dai commercianti ai nostri fantastici clienti, agli amici e la famiglia. Speriamo solo di riuscire a rialzarci presto, più forti di prima. Anche se sarà molto difficile.

Grazie ❤️”.