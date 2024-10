Si terrà domenica 6 ottobre a Monterotondo il primo Raduno Regionale del Lazio dei Bersaglieri e la commemorazione del Centenario dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monterotondo, è organizzato dalla Sezione Bersaglieri “Romualdo Federici” Monterotondo e Mentana. In programma alle ore 9 la deposizione della corona al Monumento del Bersagliere Ciclista presso la rotonda in via Nilde Iotti e Giulio Cavallini.

Alle ore 10 alzabandierae deposizione al Monumento dei Caduti presso il Parco delle Rimembranze e a seguire l’ammassamento in piazza Palmiro Togliatti.

Alle ore 11 partenza e sfilamento da piazza Palmiro Togliatti, passando per via Ciceruacchio, via della Costituzione, piazza Indipendenza, via XX Settembre, piazza della Libertà, via Giuseppe Mazzini, piazza Roma, per arrivare in via Roma. La sfilata dei cappelli piumati avverrà sulle note del Bersaglierismo con le Fanfara di Guidonia Montecelio e di Monteleone Sabino.

Alle 12,30 l’ammaina bandiera.

Alle 13 tutti a tavola per il pranzo presso il ristorante “Life” di via dei Cannetacci 50, a Mentana.