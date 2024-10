GUIDONIA – Pineta di via Roma, domenica si inaugura il nuovo parco giochi

Si terrà domenica 6 ottobre alle ore 10 l’inaugurazione dell’area ludica interna alla Pineta di viale Roma, a Guidonia Centro, appena riqualificata da parte dell’Associazione “Anna Bertucci”.

La Onlus intitolata alla compianta moglie di Adalberto Bertucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio, e mamma di Federica e Marco Bertucci, consigliere regionale di Fdi alla Pisana, ha donato nuove attrezzature e nuovi alberi all’area verde che domenica verrà intitolata alla signora Anna.

“Sarà una giornata di festa per tutti: per i bambini, che avranno un evento tutto dedicato a loro e soprattutto un parco dove poter giocare e crescere – commentano in una nota Adalberto, Federica e Marco Bertucci, a nome dell’Associazione Anna Bertucci – Aspettiamo dunque tutti, grandi e piccini, domenica 6 ottobre alle ore 10 nella pineta di Via Roma, l’area verde confinante con l’aeroporto Barbieri, per inaugurare il Parco Anna Bertucci.

Una data significativa per tutta la nostra famiglia: ricorre infatti il ventennale della scomparsa della nostra cara Anna, alla quale la Città di Guidonia Montecelio ha deciso di intitolare il Parco con mozione approvata all’unanimità.

Come Associazione abbiamo finanziato gli interventi di riqualificazione all’interno della pineta, l’installazione di nuovi giochi e la piantumazione di alberi.

Lo abbiamo fatto per amore, verso Anna e verso la nostra Guidonia Montecelio, seguendo l’esempio di vita che la nostra cara moglie e madre ci ha lasciato, una strada luminosa che in questi anni abbiamo seguito portando avanti numerose iniziative benefiche.

Questa del Parco Anna Bertucci è un qualcosa che abbiamo davvero amato realizzare: un regalo per la nostra città ed un tributo sentito a Lei che ci guarda da lassù.

Siamo certi che sarà felice ed orgogliosa di noi”.