GUIDONIA – Setteville Nord si collega a Marco Simone: via libera ai lavori

Stamane, martedì 15 aprile, si è proceduto alla presa in carico, da parte di Astral, delle aree destinate alla realizzazione del proseguimento di via Anticoli Corrado che, di fatto, collegherà le due frazioni di Setteville Nord e Marco Simone.

I lavori inizieranno entro questo mese, la durata degli stessi è stimata in circa 90 giorni.

Alla consegna erano presenti il Sindaco, Mauro Lombardo, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti, il Dirigente comunale al Patrimonio e Demanio e Astral (Azienda Strade Lazio), rappresentata dal Direttore dei Lavori.

“Il nuovo tratto stradale di collegamento tra le due frazioni rappresenta un intervento importante per la comunità locale e non solo, avrà un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. Il collegamento diretto tra le due frazioni ridurrà notevolmente i tempi di percorrenza, che si traduce in un risparmio di tempo.

Dal punto di vista della sicurezza, il nuovo tracciato è progettato secondo standard moderni che garantiscono una mobilità sicura. Non va sottovalutata, inoltre, la dimensione sociale: avvicinare fisicamente le due comunità faciliterà l’integrazione e la condivisione di risorse e servizi.

In termini ambientali, un percorso diretto significa pure minori emissioni dovute agli spostamenti, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità del territorio”.