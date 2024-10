REGIONE LAZIO – “Salva Casa”, mozione alla giunta Rocca per recepire il Decreto

Ieri, giovedì 3 ottobre, la consigliera regionale Micol Grasselli (FdI), vicepresidente della commissione Lavori pubblici della Regione Lazio, ha depositato una mozione, indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, volta ad impegnare il Presidente della Giunta regionale e l’assessore competente a recepire la normativa introdotta dal decreto legge n.69 del 2024 (decreto “Salva Casa” 2024).

Il cosiddetto decreto “Salva Casa” contiene importanti misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie” e la sanatoria edilizia per molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo.

Nelle intenzioni della mozione vi è infatti la volontà di cambiare il regolamento regionale del Genio Civile per le zone sismiche del Lazio, conformando lo stesso a quanto previsto dal “Salva Casa”, affinché i proprietari che presentano nuove pratiche edilizie in sanatoria, non incorrano in procedimenti penali attualmente previsti dallo stesso regolamento regionale.

“Siamo sempre attenti alle esigenze della cittadinanza – dichiara Grasselli in una nota – per snellire le procedure amministrative per la sanatoria di piccole difformità che rendevano complessa la compravendita degli immobili. Parliamo di semplificazioni di settore e di provvedimenti che tra l’altro garantiranno un importante gettito agli enti locali”.