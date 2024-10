Avranno il compito di proporre, studiare, collaborare e vigilare nella materia specifica di competenza, riferendo direttamente al Sindaco e informando, se richiesto, il Consiglio Comunale e le Commissioni consiliari.

Tutto senza percepire un centesimo.

Venerdì 4 ottobre con tre decreti il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha conferito tre nuovi incarichi a titolo volontario e gratuito ad altrettanti specialisti particolarmente esperti in materie specifiche che lo consiglieranno con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dell’azione di Governo locale e per rafforzare il sistema di scambio delle informazioni con le realtà territoriali della comunità.

Così col decreto numero 72 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - il sindaco ha conferito a Paolo Cicolani l’incarico in materia di Cerimoniale Militare.

D’altronde, Cicolani è stato dal 2014 al 2019 Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Tivoli, da luglio 2019 è stato Consigliere dell’ex Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti per le Associazioni Combattentistiche, d’Arma e Corsi, FF.AA. e di Polizia, Ricorrenze e Cerimonie Militari.

Sempre da luglio 2019 Cicolani è stato membro del comitato “Controllo Analogo” delle società partecipate del Comune di Tivoli.

Col decreto numero 73 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO– il sindaco Innocenzi ha inoltre conferito un secondo incarico ad un candidato non eletto nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi: si tratta di Giuseppe Meucci che dovrà seguire le problematiche relative alla gestione del Cimitero Comunale (gestione anagrafe cimiteriale, lavori di manutenzione e ampliamento, gestione delle Concessioni) e problematiche territoriali del Quartiere Crocetta.

Infine col decreto numero 74 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - il sindaco ha assegnato l’incarico a titolo volontario e gratuito in materia di Cerimoniale Civile ad Alessandro Riano, alle elezioni di giugno 2024 candidato non eletto della Lista civica “Aria nuova Cittadini in Movimento” per Marco Innocenzi sindaco.

Gli incarichi, la durata dei quali non può essere superiore al mandato del Sindaco, non hanno alcuna rilevanza amministrativa esterna e i tre non possono adottare atti di gestione spettanti al Sindaco, alla Giunta, ai dirigenti e agli Uffici comunali.

Ciascuno dei tre incaricati non ha diritto a indennità, compenso, rimborso spese e svolge l’attività a titolo completamente gratuito e senza alcun costo o onere finanziario a carico del Comune.