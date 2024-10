MARCELLINA – Viaggio in Baviera, si rafforza il patto d’amicizia con Tegernheim

È stato compiuto un altro passo in avanti nel partenariato tra il Comune di Marcellina e quello tedesco di Tegernheim.

Una delegazione informale guidata dal sindaco di Marcellina Alessandro Lundini, con il vicesindaco Alessandra Danieli, gli assessori Simone Paoloni e Simona Lucci e il presidente del consiglio Massimo Stazi, ha visitato la località di Tegernheim, in Baviera a pochi passi dalla città di Ratisbona per confrontarsi con i colleghi tedeschi e conoscere la realtà sociale locale.

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale di Marcellina, l’iniziativa è stata voluta per rafforzare il rapporto iniziato con l’approvazione reciproca delle delibere per l’inizio di un “percorso di amicizia” e una prima visita del sindaco Lundini nel 2022, il tutto in vista della futura formalizzazione del gemellaggio.

Nei due incontri tenutisi nella trasferta tedesca, gli amministratori hanno voluto ringraziare, tra gli altri, il sindaco Max Kollmannsberger per l’accoglienza e il consigliere comunale di Tegernheim Roberto Mazzotta (il quale ha già visitato il comune di Marcellina nell’estate 2022) per il lavoro svolto nel mantenere saldi i legami tra i comuni, invitando rappresentanti della comunità di Tegernheim a visitare l’Italia nei prossimi mesi.