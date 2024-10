TIVOLI – “Io non rischio”, Protezione Civile in piazza per la prevenzione

Domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Tivoli partecipa a “Io non rischio-Buone pratiche di Protezione civile” , l a campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è in piazza Garibaldi, dalle ore 10 alle ore 17. Oltre al punto informativo, i volontari dell’Avrst in collaborazione con il Gos, distribuiranno e illustreranno il piano di protezione civile comunale.