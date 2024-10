MENTANA – “Chef del Cinema”, Danilo Fabrizi premiato tra le stelle della tv

L’anno scorso ha deliziato i palati dei telespettatori preparando un originale piatto di paccheri e una trilogia di annutolo.

Delizie che gli sono valsi l’ottavo posto a “Il migliore chef Italia”, il programma televisivo condotto dallo chef Simone Falcini, in onda su Sky canale 913 e su Canale Italia.

Danilo Fabrizi durante le riprese del contest Sky “Il migliore chef Italia”

Per questo martedì 22 ottobre Danilo Fabrizi, 45enne di Mentana, sarà premiato allo “Chef del Cinema”, il prestigioso evento – parallelo alla Festa del Cinema di Roma – che si terrà al Centro Congressi Frentani di Roma con volti noti e celebrità della TV, social media, food blogger e chef che si siano distinti nel loro campo, nello specifico Chef, Cef TV, Personal Chef, Vip Chef & Food Blogger.

Un evento memorabile, dove il mondo del cinema e della gastronomia si incontrano per celebrare i talenti che hanno saputo conquistare il pubblico con la loro creatività e passione.

D’altronde, nel 2023 Danilo Fabrizi si distinse nel contest “Il migliore chef Italia” come unico rappresentante del Lazio rimasto in gara tra i 30 finalisti sui 900 chef selezionati di tutta Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Danilo approdò alla semifinale preparando un pacchero farcito con ricotta di bufala, punte di asparagi degli Ernici su tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo, maionese di soia alla curcuma e polvere di pomodoro crusco, il tutto con affumicato a freddo con legno di mandorle.

Davanti ai 3 giudici del programma tv, lo Chef Simone Falcini, il Sommelier Leonardo Comucci e la FoodBlogger Maria Grazia Celella, Danilo creò un secondo piatto con prodotti a chilometri zero della regione Lazio con ben 60 ingredienti e tre cotture diverse.

Fu una trilogia di annutolo: il primo era marinato con genziana per 24 ore, porcini, insalata di campo e gel al sapore di bosco. Il secondo era con crample di castagne, more, cialda di biscotto e salsa di Amarone. Il terzo era un’insalata di ovoli, lardo di colonnata, aglio di Castelliri, scaglie di tartufo nero, gel di ribes e lamponi.

Classe 1979, nato a Frosinone, diplomato all’Istituto Alberghiero “Michelangelo Buonarroti” di Fiuggi, specializzato in corsi professionali con chef internazionali, da vent’anni Danilo vive a Mentana, dove abita con la moglie Pamela Costantini di Monterotondo e la figlia, ha lavorato in locali, ristoranti, agriturismi e alberghi importanti di Frosinone e Roma, è stato docente di cucina all’Accademia Nazionale Professioni Alberghiere.

Food and beverage manager, addetto al controllo selezione e qualità prodotti, oggi Danilo Fabrizi lavora in un Bistrot alla Bufalotta ed esercita l’attività di consulente esterno per ristoranti proponendo la cucina italiana con piatti rivisitati e menù selezionati.

Tra questi, i ristoranti presso i centri sportivi “Life” di Mentana e “Salaria Village” di Roma di Guido Marini, il ristoratore selezionato dall’Associazione Italiana Cuochi di cui lo chef mentanese è delegato regionale.

Sarà proprio Guido Marini ad affiancare Danilo Fabrizi alla premiazione dello “Chef del Cinema”, riconoscimento che verrà consegnato dalla Madrina e dal Padrino dell’evento, Juliana Moreira e il marito Edoardo Stoppa.

Sul palco, oltre allo chef mentanese, sfileranno stelle dei fornelli come Peppe Di Napoli, protagonista dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, e Mirko Antonio Vigna, a febbraio vincitore della prima edizione della “Lamborghini chef cup”.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre Danilo Fabrizi sarà a Frosinone per un evento organizzato dall’Associazione “To.Be.” e insieme al food blogger Marco Meschini preparerà tagliolini alla gricia e tagliolini cacio e pepe per la promozione dei piatti tipici romani.

Infine il 28 e 29 novembre a Siderno lo chef mentanese partecipa ai Campionati Italiani di Cucina organizzati dall’Associazione Italiana Cuochi per guadagnare l’ingresso nella Nazionale Italiana degli Chef.