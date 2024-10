Due atlete tiburtine protagoniste in maglia azzurra ai Campionati mondiali di Hockey Inline.

Sono Martina Gavazzi, 44 anni, e Gloria Padovan, 17, impegnate con la Nazionale a Roccaraso nei “World Skate Games”, manifestazione sportiva che comprende competizioni delle 12 discipline del mondo del pattinaggio.

La Nazionale italiana di Hockey Inline

La coach Martina Gavazzi, da anni allenatrice della “Cv Skating” di Civitavecchia, ha diretto con successo la formazione Junior femminile impegnata a Roccaraso dal 29 agosto al 2 settembre, che solo per un soffio ha mancato la medaglia di bronzo.

Gloria Padovan è la prima a sinistra col numero 61

Gloria Padovan, atleta della “Cv Skating” di Civitavecchia, invece è stata protagonista sia come capitano della formazione Junior femminile che con la formazione Senior femminile nella quale è stata convocata a sorpresa.

Entrambi fino a sei anni fa giocavano ne “Le Iene”, la società tiburtina di Hockey Inline che militava in Serie C e si allenava prima presso il Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” e poi presso il Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani”. Fino al suo scioglimento in seguito al quale le atlete hanno continuato a praticare la disciplina in società di Roma, Genzano e Civitavecchia.

Gloria Padovan durante una gara dei “World Skate Games” di Roccaraso

La convocazione nella squadra azzurra Senior femminile è stato un salto di qualità per la giovane Gloria, che da 12 anni pratica l’Hockey Inline e che è già stata protagonista in Nazionale ai Campionati Europei del 2023 in Belgio e ai Mondiali del 2022 in Argentina.

Gloria Padovan durante un’altra fase di gioco con la Nazionale

“Giocare i World Games è stata una grande emozione – afferma Gloria Padovan, 17enne studentessa del Liceo Sportivo “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli – perché ho avuto l’onore di essere capitano di un gruppo splendido come quello della nazionale Italia Junior femminile e perché ho avuto l’altrettanto enorme onore di essere convocata in Senior, nonostante sia ancora in età da Junior”.

“Nel primo torneo – prosegue Gloria, maglia numero 61 – il gruppo è andato in crescendo e peccato che solamente nei secondi finali la Namibia ci ha raggiunto e tolto una medaglia di bronzo che sembrava essere davvero ad un passo. Nel torneo senior invece non ho avuto neanche il tempo di combattere l’emozione dell’esordio che il coach mi ha subito schierato in campo.

Ho fatto del mio meglio, ascoltando anche i consigli delle ragazze più grandi che giocano con me a Civitavecchia, e sono fiera di essere riuscita a dare il mio contributo. L’Italia senior femminile si è classificata settima ma il livello della competizione era altissimo ed è stato un bellissimo banco di prova potersi confrontare con le atlete più forti del mondo”.

“Ora – spiega Martina Gavazzi – speriamo di riuscire a portare anche a Tivoli, dopo tanti anni, le discipline rotellistiche ed in particolare l’hockey in line: ci sono delle eccellenze tiburtine che meritano di essere messe in condizione di allenarsi senza fare centinaia di chilometri ogni giorno.

Restiamo in attesa che il palazzetto Paolo Tosto da poco ristrutturato sia di nuovo fruibile dai nostri concittadini, Tivoli ha fame di rotelle”.