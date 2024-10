TIVOLI – Calcio, Marco Pirandola è Presidente onorario del Villa Adriana

Marco Pirandola è il nuovo Presidente onorario della “Asd Villa Adriana 1953”.

La nomina è stata ufficializzata in un comunicato stampa firmato dal Presidente della società calcistica Mauro Morelli e dal Consiglio Direttivo in cui viene espressa grande soddisfazione per l’ingresso dell’imprenditore nella compagine impegnata con la prima squadra nel Campionato di Prima Categoria.

La prima squadra della “Asd Villa Adriana 1953”

“La stagione sportiva 2024-25 porta importanti novità a livello societario nella nostra casa del Villa Adriana – scrive la società nel comunicato – Marco cercherà di rinnovare l’impegno della famiglia Pirandola nel mondo del calcio dilettantistico e nel sociale come in passato fatto dal compianto papà Dino, per molti anni Presidente della Tivoli.

Con Marco Pirandola entra nei quadri societari anche l’Avvocato Gino Vergari, che apporterà la propria competenza professionale e si occuperà dei Rapporti Istituzionali con gli Enti Sportivi.

Gino Vergari, ex giocatore ed allenatore di alto livello nella pallavolo, metterà al servizio del Villa anche la propria esperienza sportiva.

Lavoreremo tutti insieme per far raggiungere al Villa Adriana livelli organizzativi e di qualità sempre migliori.

A tutti i Tifosi auguriamo di cogliere insieme grandi soddisfazioni!”.