GUIDONIA – “A day for Dance”, a lezione col coreografo di “Amici”

Si chiama “A day for Dance”, è un progetto grazie al quale Guidonia Montecelio sarà trasformata per la quarta volta in un palcoscenico d’eccezione in cui dialogare con il linguaggio della danza.

Si tratta di un importante evento formativo, didattico e sportivo rivolto a giovani e aspiranti professionisti della danza riconosciuto dal C.O.N.I. che si terrà venerdì 1 e sabato 2 novembre presso la sede di Mab Studio Asd di Guidonia, con la Direzione Artistica di Mirko Boemi, Anna Bonato e Manuela Gambacorta che curano la manifestazione da anni con la solita carica e la motivazione che li contraddistingue.

Nel 2022 la prima nuova edizione post pandemia ha ospitato nomi del calibro di Steve La Chance, Macia del Prete, Irma di Paola, Gianluca Lanzillotta.

Nel 2023 i docenti ospiti furono Andreas Muller (Amici di Maria De Filippi), Damiano Artale (Scala di Milano, Arteballetto), Josh (Ballerino tv Rai e Mediaset) e Paola Tricerri (insegnante e coreografa).

Per questa nuova edizione non mancheranno grandi ospiti e grandi novità che spera di regalare infinite emozioni per i fortunati allievi che potrebbero godere delle diverse opportunità messe a disposizione dall’evento.

L’intento da parte degli organizzatori è quello di spalancare le porte alla danza e all’arte a più ampio respiro, rendendo l’evento fruibile a chiunque voglia parteciparvi e voglia approfondire con lo studio la materia della danza con armonia e con grande volontà di condivisione e confronto.

Quest’anno gli ospiti coinvolti sono ospiti provenienti dal mondo internazionale e nazionale della danza: Macia del Prete, Steve La Chance, Spillo, Gianluca Lanzillotta, Paola Tricerri, Le Borlandos e Andrea Attila.

Grande novità il seminario a cura di 5 CUSTOM STUDIO “5 steps al passo con i social” una lente di ingrandimento sull’uso consapevole del social network per obiettivi artistici.

A disposizione due programmi: LIVELLO KIDS per i giovanissimi 8-11 anni e LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO aperto a partire dai 12 anni in su

Per ulteriori informazioni: adayfordancestage@gmail.com