Niente mezzi pesanti e limite di velocità.

E’ la nuova disciplina della viabilità in vigore da oggi lungo Via Maria Santissima di Quintiliolo, strada fondamentale per la viabilità di Tivoli, chiusa per una frana dall’oramai lontano 8 giugno 2020 e riaperta stamane (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 359 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata stamane, lunedì 21 ottobre, dal Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio.

Il provvedimento è stato adottato in conseguenza della pericolosità dell’intersezione stradale tra via Maria SS. di Quintiliolo e la Strada Provinciale 31° “Quintiliolo” che collega Tivoli e Marcellina, in particolare per la conformazione delle strade in relazione alla larghezza e alla visibilità per i veicoli che percorrono il tratto.

Secondo l’ordinanza, la intersezione presenta delle criticità in ordine alla svolta a sinistra in direzione Marcellina per chi esce da via Maria SS di Quintiliolo così come la svolta a destra per i veicoli provenienti dalla direttrice Marcellina Tivoli.

Per migliorare la sicurezza stradale l’amministrazione ha ritenuto necessario istituire una nuova disciplina di traffico che impedisca le svolte e che renda più fluida e sicura la circolazione su via Maria SS di Quintiliolo, nonché l’uscita e l’entrata.

Considerate le ridotte dimensioni della strada è vietato il transito agli autocarri superiori a 3,5 tonnellate. Inoltre in Via Maria Santissima di Quintiliolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale Tivoli-Marcellina e l’intersezione con strada Colle Nocello, sarà vietato il transito ai tir superiori alle 3,5 tonnellate e il limite massimo di velocità è fissato in 30 chilometri orari.