SETTECAMINI – Bus preso a sassate dal 12enne: non è imputabile

Vandalo in azione nella serata di Pasqua a Settecamini, ma si tratta di un ragazzino di 12 anni che non è imputabile.

Il fatto è stato denunciato alle 22,38 di domenica 20 aprile sul gruppo Facebook “Quelli Per Settecamini – Comitato di Quartiere di Settecamini” da Khaty Crimeni, presidente del Comitato di quartiere.

Nel mirino è finito un bus della linea 041 gestita dalla “Sap-Società Autolinee Pubbliche”, contro il quale è stato scagliato un sasso mentre transitava in Forno Casale. Bilancio: un finestrino in frantumi e passeggeri spaventati.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno individuato l’autore: un ragazzino romano di appena 12 anni residente nella zona.

Secondo il Codice Penale, il minore che non abbia compiuto quattordici anni al momento del fatto non è imputabile: il legislatore ha infatti posto una presunzione legale assoluta di mancanza di intendere e di volere nel proprio agire, o meglio, la mancanza di quella sufficiente maturità psicofisica per la quale il fatto possa ritenersi rimproverabile e quindi punibile.