Mentana location per il cinepanettone dell’anno.

Da lunedì 7 a ieri, martedì 22 ottobre, la città garibaldina ha ospitato il set di “Natale rottura di palle”, il film prodotto da “Ipnotica Film Srl” con l’attore comico Enzo Salvi protagonista e sceneggiatore insieme a Luca Biglione che ne cura la regia.

Giovedì 10 ottobre con la delibera numero 188 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti ha concesso il patrocinio gratuito per le riprese del film tenutesi dal 7 al 22 ottobre, escluse le giornate del 15 e 19 ottobre in Via Nomentana 214.

Dalla delibera emerge che la concessione del patrocinio costituisce il riconoscimento del valore culturale dell’iniziativa in linea con gli scopi istituzionali dell’Ente.

Nell’atto l’Amministrazione Comunale evidenzia inoltre che intende promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione di attività cinematografiche e che la realizzazione di tali eventi crea occasioni di promozione del territorio.

“Natale rottura di palle” è ambientato a Roma durante un Natale del 1983 in un mondo senza telefoni cellulari, senza social, senza Spid e Intelligenza Artificiale, ma con risate garantite.

Una commedia divertente che ha per protagonista una famiglia disfunzionale, composta da simpatici criminali il cui capofamiglia è Enzo Salvi, alle prese con una vicina di casa arrivata da fuori Roma, ingenua, che ospita in convalescenza il fratello poliziotto.

Nei due appartamenti adiacenti la vita è ben diversa: in uno ci sono traffici di droga e prostituzione, nell’altro i poliziotti.

Fino alla cena di Natale, che saranno obbligati a fare insieme.