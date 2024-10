TIVOLI – Nuove apparecchiature negli ospedali, l’Asl ottiene 3 milioni di euro dal Pnrr

Finanziamenti per quasi 3 milioni di euro per un totale di 15 progetti.

Finanziamenti per quasi 3 milioni di euro per un totale di 15 progetti.

È quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in relazione all’ammodernamento tecnologico di Grande Apparecchiature Sanitarie, per l’ASL Roma 5.

“Benché negli ultimi due anni il Sistema Sanitario Nazionale sia stato impegnato nell’arduo compito di confinamento della pandemia da COVID-19, la ASL Roma 5 si è comunque fatta promotrice di azioni che hanno portato all’ammodernamento di tutto il parco attrezzature inerente l’alta tecnologia – fanno sapere dalla Direzione Generale di via Acquaregna – Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalle 4 TC sostituite nel pieno della pandemia senza che ciò abbia comportato fermi operativi, funzionali o sanitari.

Con il PNRR l’intervento sulle alte tecnologie è divenuto ancora più significativo: si è proceduto, infatti, alla sostituzione dell’ultima TC obsoleta presente in Azienda con una di ultima generazione.

Ad oggi, quindi, la ASL Roma 5 ha completamente rinnovato il proprio parco tecnologico inerente ai grandi impianti. Tutte le TC installate sono di ultima generazione, caratterizzate da tecnologia 128 strati, dotate di software e algoritmi specifici, rivolti non solo alla migliore e più efficace diagnosi, ma anche all’emissione di una minor dose di radiazione ai pazienti”.