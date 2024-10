TIVOLI – Cimitero, ingresso vietato alle auto per 4 giorni

Cambiano gli orari e le regole di ingresso al Cimitero Comunale di Tivoli in occasione della commemorazione dei Defunti.

Ieri, martedì 22 ottobre, con l’ordinanza numero 364 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il sindaco Marco Innocenzi ha disposto la chiusura del camposanto al transito veicolare da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre per non arrecare problematiche legate alla pubblica incolumità in considerazione dell’affluenza di utenza prevista.

Durante i 4 giorni non è consentito l’accesso veicolare, ad eccezione del personale del Clero incaricato di presiedere alla funzione religiosa e della Società di service per installazione dell’impianto audio.

Il provvedimento prevede inoltre che da venerdì 1 a domenica 3 novembre l’apertura del Cimitero Comunale avvenga alle ore 8 e la chiusura alle ore 17.