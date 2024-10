ROCCA DI PAPA – Dopo il rinvio, torna finalmente la Sagra delle Castagne

A più di un mese dall’inizio dell’autunno, le sagre e feste dedicate ai prodotti tipici di questa stagione abbondano: Rocca di Papa, in questo, non è seconda a nessuno e torna con la 44° edizione della Sagra delle Castagne.

Dopo il maltempo dello scorso fine settimana, che ha portato a rinviare la festa, il paese ora è pronto a divertirsi e gustare i prodotti locali proposti, nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2024.

Venerdì 25 si inizia con la cerimonia di inaugurazione alle 17, a cui seguirà l’apertura degli stand e la tanto attesa cottura delle caldarroste lungo il percorso, il tutto accompagnato dal concertino della band Volemose Bene e dallo spettacolo dei trampolieri, giocolieri e mangiafuoco presso piazza della Repubblica.

Alle 18 doppio appuntamento con l’incontro letterario “Carducci e il Vino” a cura di Maria Pia Santangeli presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani e lo spettacolo musicale Brothers in Arms, a cura della cover band Dire Straits.

A seguire una serie di appuntamenti musicale, a partire dal karaoke e musica con Manuel Vicini, per poi proseguire con lo spettacolo musicale Taxi to Vega, il Dj Set e Dance Party con Stylbator Dj, musica dal vivo con Gerardo Ballanti e, ciliegina sulla torta, lo spettacolo musicale e di intrattenimento con La Signora Gilda, Quei Bravi Ragazzi e i Centocelle Nightmare, presso piazza della Repubblica.

Sabato 26, si alterneranno una serie di appuntamenti musicali e non: dopo l’apertura degli stand e la solita cottura delle caldarroste, si continuerà con gli spettacoli musicali con Giulia De Angelis, la rappresentazione teatrale “L’Eneide nella sua Scenografia”, Robot Show e tanto altro, che accompagneranno tutti coloro che partecipano alla manifestazione fino a sera.

Infatti, il divertimento non finisce qui: il Dj Set con Marco Cavarretta, il karaoke e musica con Manuel Vicini e lo spettacolo comico con gli Arteteca rallegreranno la serata e la accompagneranno alla sua chiusura.

Anche domenica 27 ottobre, l’ultima giornata della Sagra delle Castagne, è piena di appuntamenti imperdibili: dopo la 20° Maratonina delle Castagne e l’apertura degli stand, si continua con lo spettacolo musicale dei Mojo Riders, cover band dei The Doors.

Molta musica dal vivo accompagnerà il pomeriggio dell’ultimo giorno, in attesa del corteo storico “Rocca di Papa Repubblica per un Giorno”, a cura della Pro Loco di Rocca di Papa APS; si continua con musica blues rock dal vivo a cura di Enrico Rufini, per poi proseguire con la cover band di Loredana Bertè, Vibrazioni Sonore.

Altra musica popolare e Dj Set prepareranno il pubblico agli spettacoli serali, tutti a tema anni 90, per poi chiudere con in grandezza con uno spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Medievale.

