GUIDONIA – Valerio Massini candidato Segretario cittadino di Forza Italia

Oggi, martedì 25 marzo, a Guidonia Montecelio si è tenuta la riunione dei vertici di Forza Italia volta alla formalizzazione di candidatura che per il prossimo Congresso cittadino che si terrà nella giornata di domenica 13 aprile 2025 presso il Park Hotel Imperatore Adriano a Villanova di Guidonia.

Alla riunione erano presenti il Coordinatore di Forza Italia Maurizio Massini, i membri della Segreteria Provinciale di Forza Italia Stefano Sassano ed Alessandro Coccia, il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Valerio Massini, il Consigliere Comunale e Capogruppo di F.I. Alfonso Masini e molti quadri e dirigenti del partito locale.

In un comunicato stampa Forza Italia annuncia che i presenti dopo ampia analisi della situazione politico-amministrativa hanno inteso designare come candidato segretario il giovane Valerio Massini e negli asset di governo del futuro organo eligendo quale vice-coordinatore vicario Alessandro Coccia.

I presenti a margine dell’incontro hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo alla unanimità ritenuto di indicate quale futuro Segretario cittadino di Forza Italia l’amico Valerio Massini massimo dirigente provinciale dei Giovani di Forza Italia, onde dar peso politico all’organismo che uscirà dal prossimo congresso”.

“Difatti – aggiungono i presenti – nonostante la giovane età del nostro candidato Valerio quest’ultimo è da anni impegnato nel partito, ed ha maturato esperienza e competenze che sono requisiti indispensabili per la giuda del partito in una realtà così complessa come quella di Guidonia Montecelio”.

“Siano certi – evidenziano – che la collaborazione che il nostro candidato avrà con il proprio vice designato, Alessandro Coccia e con il Capogruppo Alfonso Masini, oltreché dirigenti e quadri del partito locale consentirà a Forza Italia di poter svolgere un ruolo da protagonista, nel quadro politico amministrativo della Città che vede relegata Forza Italia a svolgere l’impegnativo ruolo di partito di opposizione al Governo Lombardo che sta deludendo le aspettative dei cittadini di Guidonia Montecelio”.

“Si auspica – concludono – che la già nota piattaforma programmatica a sostegno del candidato Valerio Massini possa, nelle trattative che sono in corso sino alla celebrazione del Congresso, consentire agli altri dirigenti e quadri del partito, di valutare la situazione in essere affinché si possa giungere alla conclusione di Congresso unitario”.