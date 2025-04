CERRETO LAZIALE – Cercasi ballerini e musici per un nuovo gruppo folkloristico

Cercasi ballerini e musici per un nuovo gruppo folkloristico della Valle dell’Aniene.

A lanciare l’appello è Angelo Latini, presidente dell’Associazione Turistico Culturale “I Tesori della Valle” di Cerreto Laziale promotrice del progetto di formazione di un gruppo folkloristico per partecipare a Sagre ed eventi di tutta la Città del Nordest.

Per avviare il progetto di un nuovo gruppo folkloristico mancano altre 3-4 coppie di ballerini e un paio di musici.

Si cercano ballerini e ballerine che abbiano la voglia di imparare balli antichi della tradizione, siano auto muniti e disponibili per trasferte.

Le prove dei balli si svolgeranno a Cineto Romano.

Per quanto riguarda i musici, la ricerca è rivolta a chi conosce come suonare la zampogna e la ciamarella, uno strumento a fiato tipo flauto, da affiancare ai suonatori di organetto, tamburelle e altri strumenti antichi in legno già arruolati.

Per info 392 3481109