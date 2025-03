GUIDONIA – “No alla chiusura della stazione”, approvata la mozione del Pd

Da Daniele Bongi, Segretario del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Importante risultato in consiglio comunale.

E’ stata infatti approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per scongiurare la chiusura della storica stazione ferroviaria di Guidonia centro.

L’amministrazione comunale si impegnerà ora a cercare soluzioni con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per mantenere operativa la stazione e non perdere così un servizio importante dal punto di vista economico e sociale per la nostra Città.

Inoltre, è stato approvato – sempre all’unanimità – un emendamento, firmato dai consiglieri Mario Lomuscio e Michele Venturiello, che prevede ulteriori misure nel caso in cui emergano impedimenti tecnici insormontabili alla permanenza in funzione della stazione.

In tal caso saranno chiesti a RFI:

– Collegamenti diretti con la nuova stazione, inclusi servizi navetta e infrastrutture viarie e ciclopedonali per raggiungere il futuro scalo ferroviario alla triade di Colle Fiorito.

– Riutilizzo dei locali della vecchia stazione per iniziative a sostegno del tessuto socioeconomico di Guidonia centro.

Un passo avanti importante dunque per difendere il diritto alla mobilità dei cittadini di Guidonia e per tutelare un luogo storico della nostra Città”.