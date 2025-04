Almeno per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma soltanto indizi. Indizi social, fatti di ‘Mi piace’, ‘Segui’ e cuoricini che hanno alimentato il gossip della primavera 2025.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu si sarebbero lasciati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A rivelarlo sono i settimanali “DiPiùTv” e “Chi”.

Georgian Cimpeanu di Guidonia ed Elisabetta Canalis posano per la rivista “Cosmopolitan”

In particolare, il giornalista Gabriele Parpiglia, firma di “Chi”, sottolinea chela showgirl Elisabetta Canalis ha smesso di seguire su Instagram il fidanzato Georgian Cimpeanu, il 31enne atleta romeno cresciuto a Villanova di Guidonia 4 volte campione del mondo di Kick Boxing, al quale la showgirl era legata dal 2023 dopo la fine del matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri, il papà di sua figlia Skyler Eva, di nove anni.

Il settimanale “DiPiùTv” raccoglie l’indiscrezione di chi conosce molto bene l’ex velina di “Striscia la Notizia”.

«È tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia…», scrive il settimanale.

«Elisabetta si è allontanata da Georgian dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer…», prosegue “DiPiùTv”.

La storia d’amore tra la 46enne showgirl più desiderata e il numero uno delle arti marziali era finita alla ribalta delle cronache a maggio 2023, quando la coppia fu paparazzata mano nella mano tra le palme di Sunset Strip a Los Angeles.

Georgian Cimpeanu durante un combattimento mondiale

Lei appassionata di arti marziali, lui personal trainer: tra i due fu subito passione.

Secondo le riviste di gossip, a mandare in crisi la coppia ci sarebbero i messaggi di una nota modella scoperti sul cellulare di Cimpeanu da parte della Canalis che avrebbero indotto la ex Velina a interrompere la loro convivenza a Bel Air.

Georgian Cimpeanu è una star nel mondo delle arti marziali e lo è soprattutto a Guidonia Montecelio, la città in cui risiede e da dove è iniziata la sua scalata ai successi sportivi.

Nato a Focsani in Romania il 31 agosto 1993, anche lui segno zodiacale Vergine, Georgian è arrivato in Italia all’età di sei anni insieme al fratello Ionut, al padre Mihai e alla mamma Viorica, operaio 62enne lui, casalinga 56enne lei. Una famiglia come tante, vissuta prima nella zona di Paterno, a Villa Adriana, poi a Villanova, il quartiere più densamente popolato di Guidonia Montecelio.

Nel mondo sportivo Georgian è stato ribattezzato “Ice Man”, ‘uomo di ghiaccio’, non certo per i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri.

Il 29enne romeno, dal 2016 cittadino italiano, è una vera macchina da guerra nelle arti marziali.

Georgian Cimpeanu insieme al maestro Marco Lanzilao dopo uno dei tantissimi trofei vinti

Appena arrivato in Italia, all’età di sei anni, ha iniziato a praticare karate sotto la guida di Marco Lanzilao, il maestro che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera.

Nel 2004 Georgian ha seguito il suo insegnante quando Lanzilao ha aperto la scuola di Kick a Guidonia e grazie ai suoi consigli è diventato il “Re” dello sport da combattimento.

Basti pensare che nel 2005, a soli 12 anni, dopo nemmeno 12 mesi di allenamento, Georgian si classificò secondo nella Coppa del Mondo.

Da allora un ruolino di marcia impressionante.

Campione del Mondo Light, Campione del Mondo Low Kick, Campione del Mondo Kick Light, Campione del Mondo K1 professionista.

E ancora: vincitore della Coppa del Mondo Ragazzi Junior, della Coppa del Mondo Senior, vincitore della Coppa del Mondo Full Contact.

Senza contare i numerosi titoli di Campione italiano, naturalmente.