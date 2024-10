Pezzi di motore, contenitori di olio esausto, barattoli di vernice spray e calcinacci.

Una discarica abusiva in un terreno a Ponte Lucano, a Tivoli, è stata scoperta giovedì 24 ottobre dai Carabinieri Forestali delle stazioni di Guidonia Montecelio e Ciciliano in collaborazione coi militari della stazione di Tivoli Terme.

Per questo un 50enne romeno è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, la scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo e pattugliamento del territorio in via di Ponte Lucano, la strada che collega via Tiburtina alla via Maremmana inferiore.

Un’area di circa 2 mila metri quadrati di proprietà in parte privata e in parte pubblica era stata trasformata in una discarica diffusa con rifiuti sparsi e ricoperti dalla vegetazione.

L’area è stata sottoposta a sequestro.