FONTE NUOVA – Incendio devasta una villa, cagnolino trovato morto tra le fiamme

La villetta devastata dalle fiamme e in un angolo senza vita il cane della famiglia. Momenti di pura oggi pomeriggio a Fonte Nuova per un incendio che ha devastato una abitazione, facendo cedere anche il tetto.

La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato nella casa in fiamme, in via Campagna, alle ore 17,30 due squadre con altrettante autobotti, un’autoscala, un carro autoprotettori, coordinati, vista la gravità dell’incendio, dal funzionario di guardia ed il capo turno provinciale.

I vigili del fuoco si sono precipitati per spegnere l’incendio ormai generalizzato in tutti gli ambienti compreso il tetto. E una volta all’interno della villa la terribile scoperta, il cagnolino che viveva all’interno è stato trovato ormai morto.

Al termine delle operazioni la villa è stata dichiarata completamente inagibile. Sul posto anche i carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire la causa dell’incendio.