TIVOLI – Contrassegni per disabili scaduti o fotocopiati, raffica di multe

Nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, la Polizia Locale di Tivoli, con il supporto degli Ausiliari del Traffico di Asa Servizi, ha effettuato una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno dell’abuso del contrassegno per disabili, al fine di poter parcheggiare gratuitamente nelle zone in fascia blu, pur non avendone diritto.

I controlli degli agenti diretti dal Comandante Antonio D’Emilio si sono concentrati sulla Panoramica, Piazzale delle Nazioni Unite e Via Aldo Moro.

Al termine delle operazioni, sono state accertate 17 violazioni dell’articolo 188 del Codice della Strada.

In alcuni casi si è proceduto anche al ritiro dei contrassegni perché scaduti o esposti in fotocopia.