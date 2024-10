FONTE NUOVA – Prima pietra per la caserma dei carabinieri: 20 anni di attesa

Si è tenuta oggi la cerimonia per la posa della prima pietra della futura caserma dei carabinieri di Fonte Nuova che sarà costruita al km 16.800 di via Nomentana, in località Tor Sant’Antonio. Tra le autorità il Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, le più alte cariche delle forze dell’ordine e dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale del Lazio, insieme al commissario straordinario del Comune di Fonte Nuova, Filippo Santarelli e ai sindaci dei comuni limitrofi. A benedire la posa monsignor Ernesto Mandara, vescovo della Diocesi Sabina.

Un progetto in cantiere da vent’anni

Un progetto quello della nuova caserma dei carabinieri lanciato venti anni fa. Il via libera però era arrivato solo nel gennaio 2022 quando il ministero degli Interni si è impegnato a mettere in bilancio per la gestione fino a un milione di euro l’anno e l’amministrazione comunale a realizzare l’immobile a sue spese. Uno dei grandi obiettivi di programma dell’allora sindaco Piero Presutti.

“Quando si persegue un obiettivo con tutte le proprie forze, nulla è impossibile – il suo commento di allora – Abbiamo voluto dimostrarlo esclusivamente in un modo, raggiungendo il risultato che da oltre 20 anni il nostro territorio stava aspettando”.

La novità, storica per Fonte Nuova, era datata 31 gennaio 2022. In quella data Prefettura di Roma ha comunicato al Palazzo Comunale che l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inserito nella pianificazione presidiaria 2022 l’Istituzione della Nuova Stazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il 13 settembre del 2022 altro passo avanti. L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto presso la prefettura di Roma, un Protocollo di Intesa con il Ministro dell’Interno e il Comune di Fonte Nuova per la realizzazione della nuova caserma.

La caserma – secondo l’impegno di allora – doveva essere realizzata entro giugno 2025 (ora slittato a settembre) su un’area messa a disposizione dell’amministrazione comunale e ceduta gratuitamente allo Stato per 30 anni.

Nell’ambito dell’Intesa, il Comune di Fonte Nuova utilizzerà fondi propri per costruire il presidio a fronte delle esigenze espresse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dall’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle forze di polizia.

I presenti

La cerimonia della posa della prima pietra di oggi si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, il generale Marco Pecci e del Questore Roberto Massucci (Questore di Roma);

Trai presenti gli ex amministratori comunali di Fonte Nuova, i dirigenti ed il personale comunale, i sindaci dei comuni limitrofi Mauro Lombardo (Guidonia Montecelio), Marco Benedetti (Mentana), Riccardo Varone (Monterotondo), i consiglieri regionali Micol Grasselli e Valerio Novelli ed ancora Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giancarlo Righini (Assessore al Bilancio della Regione Lazio); il senatore Marco Silvetroni.

Scovato l’errore

Era presente anche Graziano Di Buò, storico ex sindaco: “Oggi pomeriggio ho partecipato alla manifestazione della posa della prima pietra della Caserma dei Carabinieri di Fonte Nuova: ho notato qualche imprecisione ed un errore. Commissario Santarelli li controlli, che questi son ragazzi! ( il dettaglio fa sempre la differenza!)”. E ha postato la foto con errore (macroscopico). Da notare le date.