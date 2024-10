MENTANA – Case popolari, 33 famiglie in attesa di un alloggio

Aumentano le richieste di case popolari nel Comune di Mentana.

Il dato emerge dalla determina numero 603 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 29 ottobre dal dirigente dell’Area Amministrativa Claudio Renzi. Con l’atto viene approvata la graduatoria aggiornata per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed emerge che attualmente sono 33 famiglie in lista d’attesa.

Un numero aumentato di 11 unità rispetto al 2022.

La graduatoria è stata infatti aggiornata mediante valutazione ed assegnazione del punteggio in relazione alle 16 domande pervenute tra il primo Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2023.

La Commissione ERP ha verificato che tra le 16 domande, 5 risultavano non più ammissibili a valutazione: in particolare, in 2 casi i richiedenti avevano rinunciato, altri 2 richiedenti non sono più residenti a Mentana e un quinto è invece deceduto.

Dalla graduatoria aggiornata – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA AGGIORNATA - emerge inoltre che al primo avente diritto sono stati assegnati 18 punti, 15 al secondo, 14 al terzo, 13 al quarto e 12 al quinto.