MONTEROTONDO – La ginnasta azzurra Sofia D’Eugenio incanta l’Europa

Ha iniziato a volteggiare all’età di 4 anni e negli ultimi 2 anni si è preparata con grande impegno per l’importante competizione internazionale.

Così la ginnasta di Monterotondo Sofia D’Eugenio ha egregiamente rappresentato l’Italia nella 15esima edizione del Campionato Europeo di Teamgym andato in scena per la prima volta a Baku, in Azerbaijan, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre.

Nella città dei venti si sono ritrovati i migliori interpreti della disciplina, a caccia delle medaglie nella competizione junior e senior. Quattordici nazioni (Austria, Azerbaijan, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo e Svezia) hanno riempito la National Gymnastics Arena con 541 partecipanti di cui 304 senior e 237 junior.

Tra la delegazione Italiana, impegnata con ben 3 squadre in gara (Junior Femminile, Senior Maschile e Senior Mix), c’era anche la ginnasta Sofia D’Eugenio del Centro Ginnastica Monterotondo, storica associazione sportiva che da quasi 40 anni promuove la ginnastica sociale sul territorio eretino.

Già medaglia di bronzo ai Campionati Europei a Guimarães (Portogallo) nel 2021 e portabandiera della delegazione Italiana a Baku, Sofia ha egregiamente rappresentato l’Italia nella classifica Senior Mix, conquistando la qualificazione alle finali della competizione e contribuendo al raggiungimento di un meritatissimo sesto posto generale.

Per partecipare alla gara Sofia si è allenata presso il Palazzetto dello Sport di Monterotondo e in vari ritiri con le squadre Nazionali in tutto il Nord Italia e in Europa.

Con la partecipazione alla massima competizione ufficiale di Sofia, si conclude al meglio un anno molto soddisfacente per tutto il settore TeamGym del Centro Ginnastica Monterotondo, che già aveva raggiunto risultati importanti alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro lo scorso giugno, conquistando tra l’altro un ottimo primo posto nella categoria Senior Mix livello Gold D.

“Per tutto questo, con orgoglio, la città di Monterotondo, il Sindaco Riccardo Varone, l’Assessore allo Sport Alessandro Di Nicola e l’amministrazione comunale tutta rendono omaggio a Sofia D’Eugenio per questo importante traguardo con l’augurio di ulteriori e prestigiosi riconoscimenti”, scrive in una nota l’amministrazione comunale.