E’ uno degli studenti più bravi della scuola e oggi vanta una media del 9,7. Ma la sua specialità è risolvere problemi di fisica sia teorici sia sperimentali.

Lorenzo Leka insieme a Roberta Moncado, preside del Liceo “Peano” di Monterotondo

Così Lorenzo Leka, 18enne studente del quinto B del Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Monterotondo, ha vinto la medaglia di bronzo ai 39esimi Campionati Italiani di Fisica organizzati a Senigallia dal 9 al 12 aprile dalla “A.I.F. – Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS” per incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Lorenzo Leka insieme alla docente di Matematica e Fisica Annarita Petrillo

Figlio di un imprenditore edile e di una casalinga, entrambi di origini albanesi, Lorenzo Leka è nato a Roma, ha due sorelle ed è sempre stato appassionato di Matematica e Fisica, materie approfondite grazie alla docente Annarita Petrillo.

Per Lorenzo è stata la prima partecipazione alle Olimpiadi della Fisica, una competizione annuale che mira a motivare e promuovere l’eccellenza nello studio della fisica fra gli studenti a livello pre-universitario.

Ma già al secondo anno di Liceo il genio della Fisica aveva preso parte alla fase scolastica e provinciale, classificandosi sempre primo in terzo, quarto e quinto.

“La medaglia di bronzo rappresenta un riconoscimento e una soddisfazione per il mio impegno nello studio – spiega Lorenzo al quotidiano on line Tiburno.Tv – Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi ha sempre supportato”.

“Mi piace studiare – prosegue il 18enne alunno del Liceo “Peano” – a prescindere dalle gare. Trascorro il tempo libero giocando a basket con gli amici e facendo pesistica in palestra. Dopo la Maturità mi iscriverò alla Facoltà di Matematica.

Cosa farò da grande ancora non lo so, spero di scoprirlo durante il percorso di studi universitari”.

Per Lorenzo Leka le sfide non sono terminate, nelle prossime settimane sarà infatti chiamato a portare ancora in alto il buon nome del Liceo diretto dalla Preside Roberta Moncado.

Dall’8 al 10 maggio prossimo Lorenzo sarà il capitano della squadra di liceali eretini impegnata a Cesenatico nei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi.