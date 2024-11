TIVOLI – Inaugurato il Parco “Sergio Endrigo” a Campolimpido

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, giovedì 31 ottobre, il Parco “Sergio Endrigo”, la nuova area verde e ludica per il divertimento e la socializzazione in via Pier Giorgio Gallotti, a Campolimpido, quartiere del Comune di Tivoli.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Angelo Marinelli, oltre a tanti bambini accompagnati dalle rispettive famiglie.

La festa di inaugurazione al Parco “Sergio Endrigo” di Campolimpido

Il Parco “Sergio Endrigo” è stato realizzato con un finanziamento complessivo di 200 mila euro concesso dal Ministero dell’Interno al Comune di Tivoli nel 2021 nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana del PNRR per un progetto di recupero delle infrastrutture sociali a verde pubblico nell’area di Campolimpido relativi al Parco “Cavalier Umberto Paglia” e al Parco inaugurato ieri.

Nel Parco in via Pier Giorgio Gallotti, gli interventi principali sono stati il taglio delle erbe infestanti ed incolte, la delimitazione dell’area attraverso una staccionata in legno, l’ampliamento dell’impianto di irrigazione, l’installazione di una fontanella, la realizzazione di camminamenti pedonali, la tinteggiatura di segnaletica orizzontale, la realizzazione di una nuova pavimentazione anti-trauma e l’installazione di nuove forniture ludiche inclusive e tappeti erbosi.

Il sindaco Marco Innocenzi e il Consigliere Comunale Angelo Marinelli

“In ogni quartiere della Città devono essere presenti spazi verdi e ricreativi – ha detto il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi – Tutti devono avere la possibilità di fruire di zone comuni nelle quali poter socializzare, divertirsi e svolgere attività ludico-sportive.

Questo nuovo parco sarà un ulteriore luogo di aggregazione per i bambini. La scelta di intitolarlo all’indimenticato cantautore va proprio in questa direzione.

Endrigo ha composto e interpretato numerose canzoni per i bambini, arrivando poi a dedicare due dischi interamente a loro: L’arca (1972) e Ci vuole un fiore (1974) dove, con la collaborazione di Luis Bacalov ha musicato alcune poesie per bambini scritte da Gianni Rodari.

Il nuovo parco giochi sarà uno splendido punto di aggregazione per le famiglie”.

“Finalmente un’area fruibile in un quartiere densamente popolato e con pochi spazi per il verde di prossimità – è il commento di Angelo Marinelli, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia – L’Amministrazione Innocenzi consegna alla cittadinanza di Campolimpido un quartiere con più verde e a misura di cittadino”.