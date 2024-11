GUIDONIA – Cambiano gli orari del trasporto urbano

A Guidonia Montecelio sono in vigore i nuovi orari del servizio di trasporto urbano della linea “Bis” (CLICCA E SCARICA I NUOVI ORARI).

L’assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio Valentina Torresi, in accordo con il gestore del servizio stesso, la Bus International Service, ha ottenuto la modifica di alcuni orari, raccogliendo le richieste rappresentate dagli studenti.

“Siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze degli studenti in merito agli orari del trasporto pubblico in entrata e in uscita dalla scuola, mettendo al primo posto l’ascolto delle necessità e il dialogo continuo con tutte le parti coinvolte – ha spiegato l’Assessora – Non è finita qui.

Siamo in contatto continuo sia con Cotral, che ringrazio per la disponibilità mostrata, e con le direzioni scolastiche della nostra città per effettuare ulteriori modifiche ed integrazioni degli orari, così da permettere agli studenti ed alle loro famiglie di poter usufruire di un servizio agevole e adatto alle loro esigenze”.