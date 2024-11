TIVOLI – Acea asfalta, strade chiuse per 24 ore a Villa Adriana

Domani, lunedì 4 novembre, possibili disagi alla viabilità nel quartiere di Villa Adriana, a Tivoli.

A partire dalle 8,30 Acea Ato2 spa inizia le lavorazioni di ripristino del manto stradale anche in via Lucania e strada degli Orti, due strade di Villa adriana che a causa delle loro caratteristiche tecnico costruttive, è necessario chiudere affinché i lavori vengano eseguiti in assenza di veicoli in transito e sosta.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 371 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata giovedì 31 ottobre dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Col provvedimento viene modificata temporaneamente la regolamentazione della disciplina del traffico nelle seguenti modalità:

Lunedì 4/ novembre nella fascia oraria 8:30-18:00 (e comunque fino al termine delle lavorazioni)

VIA LUCANIA (intero tratto):

• DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso in emergenza

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso in emergenza

dalle ore 21:00 del 4/11/2024 alle ore 5:00 del 5/11/2024 (e comunque fino al termine delle lavorazioni);

STRADA ORTI

(tratto compreso tra l’intersezione con strada Acquoria e l’intersezione con strada del Tartaro):

• DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso in emergenza.

Sulla strada insiste divieto di fermata su ambo i lati.