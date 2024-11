TIVOLI – Violenta una 16enne alla stazione, bengalese ubriaco bloccato dai pendolari

L’ha sorpresa da sola nella sala d’attesa e si è avvicinato stringendola a sé. Ma la vittima ha trovato la forza di divincolarsi e urlare chiedendo aiuto ai passanti che hanno bloccato l’aggressore.

Così nella serata di ieri, sabato 2 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 24enne bengalese, incensurato, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, per violenza sessuale ai danni di una 16enne italiana.

Secondo la ricostruzione dei militari, il fatto è accaduto verso le 18,30 nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Tivoli.

La ragazza, residente in uno dei comuni nell’hinterland tiburtino, ha riferito ai carabinieri che era nella sala d’attesa aspettando da sola il treno per tornare a casa.

Approfittando del fatto che in quel momento la minorenne era seduta in una parte semi buia della sala e che non c’erano altre persone, l’uomo si è avvicinato in evidente stato di ubriachezza.

A quel punto, la 16enne è rimasta paralizzata dalla paura, ma è riuscita a divincolarsi dalla presa e di urlare.

I primi ad intervenire sono stati alcuni pendolari e operai delle Ferrovie che hanno circondato il bengalese e allertato il 112. In pochi minuti una pattuglia dell’Arma è sopraggiunta alla stazione trovando il 24enne in stato confusionale e barcollante per l’alcol assunto.

Gli investigatori si sono presi cura della minorenne, hanno avvertito i genitori e allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima all’ospedale “San Giovanni Evangelista” per accertamenti.

Accompagnato presso la caserma di via Aldo Moro, l’aggressore è stato identificato in un senza tetto di nazionalità bengalese, clandestino in Italia, più volte identificato dalle forze dell’ordine negli ultimi tempi anche nella stazione Termini e in altri scali ferroviari.

Su disposizione della Procura di Tivoli, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Rebibbia.

Domani, lunedì 4 novembre, è prevista l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli.