FONTE NUOVA – Torna la Sagra dell’Olio e del Vino Novello

A Fonte Nuova si iniziano a contare le ore che separano il comune dalla Sagra dell’Olio e del Vino Novello, prevista per i giorni sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, presso piazza Padre Pio e organizzata dalla Pro Loco.

Questa festa, giunta alla 16° edizione, presenta però una novità tutta da leccarsi i baffi: negli stessi giorni, infatti, si celebrerà la 1° edizione della Sagra della Pizza Fritta.

Si inizia sabato 9 alle 15 con l’attesissima degustazione di olio e vino, mentre alle 16 apriranno gli stand del mercatino di prodotti di artigianato ed enogastronomici.

Proprio tra gli stand si potrà trovare la famosa “Pizzonta” o “Pizz’onta”, la pizza fritta in olio, che oggi possiamo considerare “cucina del riciclo”, quando tutto veniva utilizzato e non si buttava via niente: cibo povero ma gustoso, che solitamente veniva realizzato quando avanzava l’impasto dei lievitati.

Ma sarà anche possibile conoscere da più vicino i giochi della tradizione popolare che, insieme al cibo e alle degustazioni di olio e vino, accompagnano i visitatori alla scoperta di quelle usanze e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Alle 17, appuntamento musicale con l’esibizione dal vivo della Fabio e Silvia Band, che chiude il primo pomeriggio di festa.

Domenica si inizierà la mattina con la degustazione di olio e vino, per poi attendere l’apertura del mercatino e l’esibizione degli “Artisti di Strada”.

Il pomeriggio, torna in consueto appuntamento con la musica, questa volta con Enricottavo “Canta Roma”: un’esibizione tutta a base di musica romana.

(Camilla Nonni)