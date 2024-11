GUIDONIA – Impianto di biometano, il Comune pronto ad annullare l’autorizzazione

“L’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di procedere con l’annullamento, in autotutela, dell’autorizzazione acquisita attraverso l’istituto giuridico del silenzio-assenso.

Il progetto non è mai stato sottoposto all’attenzione del Comune da parte della Società interessata alla sua realizzazione se non per l’invio al Protocollo di una richiesta che, per questioni interne agli Uffici anche esse oggetto di attente valutazioni, non avendo trovato riscontro ha determinato l’applicazione del cosiddetto silenzio-assenso.

“Abbiamo appreso con sorpresa e stupore questa notizia e stiamo, in questi giorni, verificando quali sia stato l’iter amministrativo successivo all’acquisizione della richiesta di realizzazione dell’impianto – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Devo dire, comunque, che rimango stupito che a fronte di un progetto così impattante per la Città e la nostra comunità la Società privata proponente non abbia inteso porre in essere, preventivamente, delle interlocuzioni con il Comune per verificarne la fattibilità e le ricadute che comporterebbe su un territorio nel quale già insistono situazioni ambientali problematiche.