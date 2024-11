GUIDONIA – Addio a Valerio Orsi, pioniere del calcio a 5 in Città

Nella sua città ha segnato pagine di storia del calcio a 5, portando la rappresentativa locale fino alla serie C2. Anni di gloria e successi, figli di una passione sconfinata per il gioco del calcio.

Si è spento ieri sera, mercoledì 6 novembre, presso il Policlinico Umberto I di Roma Valerio Orsi, 61 anni, già presidente del “Futsal Guidonia”, formazione storica del panorama della C2 laziale.

Valerio Orsi

Originario di Villalba, residente a Guidonia Centro, Valerio Orsi iniziò l’avventura nel calcio a 5 nei primi anni Novanta, prima con la società “Sport Magic” poi con la “Futsal Guidonia ’93”, calcando i campi del “Maniampama” al Bivio di Guidonia, dell’attuale Centro sportivo “Morgana” di Guidonia Centro e del Centro sportivo “De Gregorio” di Settecamini.

Una coppa regionale con lo “Sport Magic”, la serie C2 col “Futsal Guidonia”, eventi di solidarietà anche in occasione del terremoto de L’Aquila nel 2009-

Quasi tre decenni di attività che gli sono valsi nel 2021 la benemerenza al merito sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Valerio Orsi è stato ricordato dal portale sportivo “Futsal Live”.

“In questi momenti di profondo dolore, le parole possono sembrare insufficienti – si legge in un messaggio di commiato – Valerio non e’ stato solo un presidente, ma un visionario che ha saputo mantenere viva la passione per un calcio a5 che affondava le radici in valori autentici e tradizionali.

La sua dedizione ha ispirato molti e il suo spirito rimarrà vivo nelle memorie di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Che il suo ricordo possa illuminare le strade del futuro, ricordandoci l’importanza di giocare con cuore e onore.

Riposa in pace, Valerio”.

L’ex presidente del “Futsal Guidonia” è stato ricordato anche dal “Mentana Calcio 1947” con un messaggio di cordoglio alla famiglia sulla pagina Facebook della società sportiva.

Valerio Orsi lascia la moglie, Alessandra Tombesi.

I funerali si terranno domani, venerdì 8 novembre, alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria di Loreto a Guidonia.