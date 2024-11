FILACCIANO – Recuperati nel bosco 16 chili di marijuana

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ponzano Romano, nel corso di servizi finalizzati al pattugliamento anche di aree più isolate del territorio, hanno rinvenuto, all’interno di area boschiva ricadente nel comune di Filacciano, un essiccatoio al cui interno erano accatastati circa 16 kg di marijuana, pronti per essere immessi nel mercato illegale, ove avrebbero fruttato un introito di circa 80.000 Euro.

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati ritrovati anche numerosi attrezzi da giardinaggio, due gruppi elettrogeni ed alcuni tubi in plastica, tutto materiale utilizzato per coltivare e lavorare lo stupefacente.

“L’attività – riporta una nota dei carabinieri – è ulteriore segno del capillare controllo del territorio messo in atto dall’Arma dei Carabinieri, sempre vicina al cittadino e pronta a far rispettare la legge in ogni luogo. Il sequestro, inoltre, è conferma dell’incessante azione posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti”.