TIVOLI – Vigile travolto sulla Tiburtina, il sindaco Innocenzi: “Massima vicinanza”

“A nome di tutta l’Amministrazione desidero esprimere la massima vicinanza ai tre agenti della Polizia Locale investiti la scorsa notte in Via Tiburtina, durante il loro servizio.

In particolare, un pensiero al giovane agente che al momento si trova ricoverato al San Camillo di Roma.

Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di apprensione”.

Così in una nota diffusa oggi, giovedì 7 novembre, il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, a proposito del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Tiburtina all’altezza del Grande Raccordo Anulare, in cui tre agenti – due donne e un uomo – della Polizia di Roma Capitale sono stati travolti da un’auto condotta da un 30enne carabiniere del Ros risultato positivo all’alcoltest (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il pensiero del sindaco Innocenzi è rivolto soprattutto a Daniele Virgili, il 25enne di Casal Bellini, quartiere alla periferia di Tivoli, neo assunto nella Polizia di Roma Capitale da appena due mesi: le condizioni del giovane agente sono considerate gravi e nella notte i medici dell’ospedale “San Camillo” sono stati costretti ad amputargli una gamba.

Da 24 ore al capezzale di Daniele ci sono il papà Maurizio, la mamma “Pina” e il fratello Riccardo che ieri sera, appena appresa la drammatica notizia, da Casal Bellini si sono precipitati prima sul luogo dell’investimento, quindi al San Camillo insieme alla fidanzata di Daniele.

Da stamattina, giovedì 7 novembre, sui Social è partito un tam tam per sollecitare una donazione al San Camillo Padiglione Antonini Centro trasfusionale, dove è possibile recarsi la mattina dalle 7:40 alle 11:40.