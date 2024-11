FONTE NUOVA – La squadra di Subbuteo esordisce al Campionato Nazionale

Finalmente ci siamo. Il count-down è terminato. Da domani si comincia a fare sul serio.

Sabato 9 e domenica 10 novembre, infatti, Genova ospiterà il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo.

La manifestazione si svolgerà all’interno dello Stadium di Genova “Fiumara” e vedrà ai nastri di partenza 51 formazioni che hanno confermato la propria presenza, suddivise, in base al ranking nazionale in serie A (dodici formazioni), serie B (dodici squadre) e serie C suddivisa in tre gironi da nove compagini ciascuno.

L’evento patrocinato dal Comune di Genova viene organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione dello Sport (Opes), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Esordio assoluto per la compagine di Fonte Nuova inserita nella serie minore, girone C, che se la vedrà alla prima giornata contro il Real Sombrero, quindi seconda giornata di riposo, e subito alla terza un “big match da brividi contro il Subbuteo Verona 2016”, formazione di grande prestigio e una tra le candidate alla promozione finale.

Quarta giornata contro il Torino Oranblack, poi di seguito Bulldogs Vicenza, S.C. Moai Vitorchiano, Valponzio, CCM Livorno e chiusura contro il Subbuteo Club Pescara altra formazione dai più indicata come sicura protagonista della due giorni.

Giovanni Genna

A difendere i colori del territorio saranno in sei a causa del forfait per problemi personali di una delle frecce della formazione, Perry Mason (così soprannominato dagli amici del club per via della sua professione di avvocato), ossia Giovanni Genna che ha dovuto rinunciare alla trasferta ligure per via di problemi di salute.

Alessandro Lupi e Alessandro Fratini

Punta di diamante del club, ovviamente, il coach e numero uno del ranking interno il fontenuovese Alessandro Lupi fresco vincitore oltre che della ultima stagione del campionato di serie A e della coppa Italia anche della Coppa Halloween.

Patrizio Balice

Flavio Balice

Dietro a lui Patrizio Balice che, se in forma, dà del filo da torcere anche ai più blasonati avversari, e il gemello Flavio (per tutti il mancino) per via del suo modo di giocare con la mano sinistra.

Alessandro Fratini

A completare la formazione colui che senza del quale il club non vedrebbe alcuna manifestazione, ossia l’organizzatore, la mente, la macchina che rende l’organizzazione dei tornei e delle competizioni sempre perfette, ossia Alessandro Fratini (per tutti il poro Fratini) atteso che deve sempre vedere come tappare i buchi di forfait che spesso gli arrivano all’ultimo momento.

Giuseppe Tassone

Francesco Bernardini

Ci si aspetta un ottimo torneo anche da Giuseppe Tassone e Francesco Bernardini due giocatori che con la loro sapiente tecnica di gioco, se in giornata, possono davvero portare punti preziosi al Club.

Disputato per la prima volta nel 2016 il Campionato Nazionale a Squadre Subbuteo Tradizionale, a differenza del Calcio da Tavolo, è stato fortemente voluto dalla FISCT con l’intento di creare una sorta di circuito agli appassionati di tutta Italia.

L’ultima edizione quella del 2023 è stata ospitata dalla città di Pisa e ha visto il trionfo delle Fiamme Azzurre di Roma; nell’albo d’oro figurano anche i nomi di Perugia, Black and Blue Pisa, la Salernitana e i Bologna Tigers.

Fiduciosi i ragazzi di Fonte Nuova, pronti a vendere cara la pelle a tutti.

“Andiamo per giocarcela alla pari con tutti – ha detto il capitano e coach Alessandro Lupi – non partiamo battuti siamo qui e vogliamo giocarcela alla pari”.

Tutti comunque accomunati da un unico desiderio: divertirsi e fare esperienza per far crescere il gioco nella nostra cittadina.

Il club, ricordiamolo, nato dall’iniziativa del suo presidente (attualmente alle prese con l’anno sabatico per via dei numerosi impegni privati) Chris Florido attualmente ha raggiunto il numero di venti partecipanti.

Il sodalizio ha una nuova sede in via dei Platani 40 a Fonte Nuova ove, quasi ogni sera, dopo le 20.30 chi vuole organizza partitelle di allenamento e/o mini tornei sempre con soli tre tocchi a punta di dito.

(Giovanni Genna)